74 aasta vanuses on surnud Prantsusmaa suurim rokkstaar, prantsuse Elviseks tituleeritud Johnny Hallyday. Rokilegendile sai saatuslikuks kopsuvähk.

„Johnny Hallyday on meie seast lahkunud," vahendab AFP laulja lese Laeticia avaldust. "Kirjutan neid sõnu ilma neid uskumata. Ent jah, see on tõsi. Mu meest pole enam meie seas. Ta lahkus meist täna, nagu oli elanud kogu elu - julgelt ja väärikalt."