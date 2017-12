Tallinnas algas Soome 100. sünnipäeva tähistamine täna hommikul kell 8:40 piduliku ühislaulmisega Soome suursaatkonna juures. Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski saabus ühislaulmisele silmapaistva peakattega.

Ossinovski on selle mütsiga ka varem avalikkuse ette ilmunud. Märtsis oli see tal peas ka telesaates "Nädalalõpp Kanal2-ga", kus ta selgitas muiates: "See on hea müts! See on tegelikult jõulukingitus minu ämmalt. Mul lapsel on ka täpselt samasugune. Oleme kaks rebast."