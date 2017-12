Ööl vastu kolmapäeva teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval on kortermaja koridoris suitsuving. Päästjad tegid sündmuskohal kindlaks, et suits tuli ühest teise korruse korterist.

Päästjad sisenesid korterisse, põlengukoldeks osutus külmkapp ning selle ümbrus. Elamisest toodi välja 77-aastane naine, kes oli põlengu ajal oma voodis maganud ning hinganud sisse suitsuvingu. Kahjuks meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud ning proua suri haiglas.

Päästjad kustutasid põlengu umbes poole tunniga. Traagiline tuleõnnetus sai esialgsetel andmetel alguse külmkapi tehnilisest rikkest.