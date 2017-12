USA president Donald Trump tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, ütlesid valitsuskabineti ametnikud. Kuid siiski kinnitati, et riigipea ei plaani USA saatkonda kohe Tel Avivist Jeruusalemma viia.

Jeruusalemma, mis on iisraellastele ja palestiinlastele püha koht, staatus on olnud äärmiselt vaieldav, märgib BBC. Samal ajal, kui Iisrael on seda alati oma pealinnaks pidanud, arvestavad palestiinlased Ida-Jeruusalemmaga kui oma tulevase riigi pealinnaga.

USA on esimene riik alates 1948. aasta Iisraeli riigipöördest, mis on Jeruusalemma pealinnana käsitlenud. Jeruusalemma ei aktsepteeri pealinnana ka vastavalt 1980. aastal vastuvõetud julgeolekunõukogu resolutsioonile ÜRO. Riigi tegeliku pealinnana toimib Tel Aviv, kus asuvad välisriikide saatkonnad ning paljud ametiasutused.

Ootuste kohaselt peaks Trump teemakohase kõne pidama juba täna.