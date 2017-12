Jõulukuul toimub kaunis Palmse mõisas kuus ansambli Karavan jõulukontserti, kus kõlavad paljud tuntud pühadelood. Pühademelus on kogu mõis, sest seal on juba tegutsemas Palmse jõulumaa ja seetõttu saab kontserdikülastaja lisaks ilusatest meloodiatest tulenevale jõulutundele sellele veel mitut moodi täiendust.

See küsimuse teine pool ongi vastus. Ma naudin seda, kui saan teistele jõulumeeleolu tekitada ja niimoodi ma ennast lohutangi.

Milline on olnud sinu kõige imelisem jõulukingitus?

Ega ma mäletagi midagi erilist peale ema kootud villaste sokkide või salli, need on mul alati kõige südamelähedasemad olnud. Kingitusi on elu jooksul palju olnud, ei mäletagi kõiki.



Rääkides jõululauludest, siis millist sa kõige meelsamini teistele esitad või ise kuulad?

See on umbes sama küsimus nagu see, et milline laps on kõige armsam – nad kõik on armsad. „Aisakell“, kui saab rahvast laulma panna või „Jõulukell“, mida olen absoluutselt iga kord esitanud. Neid lauldes on jõulumeeleolu, see on eriline tunne.

Mida tähendab sinu jaoks jõulumeeleolu?

Ka suvel on võimalik panna kardinad ette ja küünlad põlema, see jõulumeeleolu tuleb siis muusikast. Aga see tõeline tunne hakkab tekkima, kui sajab lund ja on ilus talveilm. Pimedal ajal talvise ilmaga ongi kõige kergem seda meeleolu saavutada.

Kas läheduse igatsus kuulub jõulude juurde?

Ma arvan küll, sest see on ju aeg, mil perekonnad kogunevad. See on kindel aeg, mil lapsed tulevad koju, käivad vanemate ning vanaisa-vanaema juures.

On sul ka mingid jõulukuu traditsioonid – käid inglite juurde lahkunud lähedaste haual, põletad küünlaid, külastad kedagi erilist?

Seda traditsiooni ei saa kuidagi tekkida, 30-40 aastat pole olnud aega mingit kindlat rituaali teha ja siis traditsioone ei teki. Olen sel ajal alati Võrus, Pärnus või Tallinnas, seda lihtsalt ei saa tekkida.

Mida eestimaalastele jõuludeks soovitada?

Et oleks aega omi mõtteid korrastada. Väga palju asju hakkab peast pihta.

Kuidas saab mõtteid korrastada?

Me võime seda nimetada palveks või meditatsiooniks, aga arvan siiski, et jätke endale ka vaikuse jaoks aega. Kui elu algab hommikul televiisoriga, siis on raadio ja teler koos ning kui see jätkub veel ka kõrvaklappide ja muusikaga, siis ei ole meil enda mõtete jaoks aega. Siis me mõtleme teiste mõtteid, mida räägib televiisor või raadio, aga isiklike mõtete jaoks ka aega vaja. Neist võib ka palju huvitavat ja kasulikku leida.

Millised on need laulud, mida sa Palmses jõulukontsertidel laulad?