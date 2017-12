Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo ametlik elulugu väidab, et tal on Tartu ülikooli magistrikraad (MBA) majanduse erialal. See on kirjas nii valitsuse kui ka ministeeriumi veebilehel.

Neiupõlvenimega Urve Koit lõpetas ülikooli majandusteaduskonna turunduse ja kaubanduse eriala põhiõppe 1994. aastal. Kuigi hiljem võrdustati selline haridus magistriõppega, ei anna see lõpetajatele magistrikraadi. Tartu ülikooli õppeosakond soovitab tollastel lõpetajatel öelda, et nende kvalifikatsiooni tase vastab magistrikraadile.

