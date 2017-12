Geidi Raud

Mediumis avaldati 100 fakti, miks on Soome kõige ägedam riik maailmas. Noh, näiteks: 1. Soome on kõige edukam olümpiariik, olles võitnud kõige rohkem kuldmedaleid elaniku kohta. 2. Soome on koduks aegade kõige legendaarsemale telefonile: Nokia 3310. 3. Soomes on 5,5 miljoni elaniku kohta 2 miljonit sauna. 4. Jaloviina. 5. Lordi.