Alles hiljuti tundus Tallinna-Helsingi tunneli idee ulmelisena. Huvi oli kesine, eriti Soomes. Aga Baltimaade jõulised manöövrid Rail Balticuga on soomlased meelt muutma pannud.

"Nüüd on Soome avastanud, et pärast Rail Balticu valmimist jäävad nad Kesk-Euroopa mõttes justkui saareks," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Eva Killar. Muuseas, Euroopa Komisjon on öelnud, et tunnelit rahastavad nad üksnes siis, kui Rail Balticu rajamine on 100% selge.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.