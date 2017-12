Välisminister Sven Mikser avaldas suurimat heameelt, et Eesti laevakaitsjad on teel kodu poole. "See on meile kõigile rõõmustav uudis ning kõige olulisem on, et laevakaitsjad jõuaksid turvaliselt tagasi koju oma lähedaste juurde," ütles välisminister.

"Teen valitsusele ettepaneku vabastada laevakaitsjad riigilt saadud rahalise abi tagasimaksekohustusest. Laevakaitsjad ja nende pered on olnud neli aastat väga keerulises olukorras. Ma ei soovi tekitada neile täiendavat murekoormat," märkis väliminister Mikser.

Sven Mikser tunnustas ka Eesti diplomaate, kes on juhtumi lahendamisele kaasa aidanud. "Olen äärmiselt uhke välisministeeriumi ametnike üle, kes nägid palju vaeva selleks, et laevakaitsjad saaksid koju pöörduda. Erilist tänu väärivad välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk, konsul Mats Kuuskemaa, suursaadik Riho Kruuv, kogu Eesti saatkond New Delhis ning väliministeeriumi konsulaarosakond,“ sõnas välisminister.

Mikser lisas, et kindlasti on juhtumi lahenemisel positiivne mõju Eesti ja India suhetele.