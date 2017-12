Ära alahinda kire väärtust teie suhtes. Kirg on imeline motivaator! Kõige edukamad suhted on need, kust kirg kunagi ei kao. Ometigi teame me kõik, et kirge ja romantikat suhtes hoida pole sugugi lihtne.

Iga suhte alguses on kirg iseeneslik, mille nimel pingutama justkui ei peagi, kirjutab Relationship Rules.

Asi selles, et me tahame väga püüda ju teise inimese tähelepanu. Tahame, et ta keskenduks meile. Valiks meid. Kui suhe areneb, siis tekivad pinged ja rutiin, mis on kiired kire summutajad. Kui paar tähelepanu sel ajal kire hoidmisele ei pööra, siis see suhe püsima ei jää. Kui jääbki, siis ei olda selles õnnelikud.