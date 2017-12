Inglismaal elab naine, kelle suurimaks armastuseks ja kireks on laes rippuvad lühtrid. Tema jaoks ei jää need aga sugugi vaid lakke rippuma, sest naise jaoks on need eluarmastused, keda ta kallistab, suudleb ja isegi endaga voodisse võtab.

Naise armastus lühtrite vastu on suisa nii suur, et plaanib ühega neist abielluda, kirjutab The Sun.

33-aastase Amanda Liberty jaoks oli see armastus esimesest silmapilgust. Jutt käib tolmusest 90-aastasest lühtrist, mille ta 454 euro eest eBay-st tellis.