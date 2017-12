Tartu Ringkonnakohus tegi neljapäeval otsuse, milles kinnitas, et apteek võib tegutseda ka nii, et juurdepääs sellele on teise teenusepakkuja kaubanduspinna kaudu.

Ravimiamet keeldus detsembris 2016 Tallinnas Arsenali keskuses tegutseda soovinud Apotheka kaubamärki kandvale apteegile tegevusluba väljastamast, sest apteeki oleks pääsenud apteegi ees asuva teise ettevõtte kaubanduspinna kaudu. Seejuures oleks kaubanduskeskuse koridorist apteegi asukoht ja silt olnud hästi nähtavad.

Ravimiameti hinnangul ei ole selline lahendus lubatav muu hulgas seetõttu, et sissepääs teise ettevõtte kaubanduspinna kaudu takistab väidetavalt apteegiteenuse sõltumatut osutamist.

Apotheka kaubamärki kasutava Anne Apteegid OÜ esindajate Ants Nõmperi ja Maret Kruusi hinnangul pole seadustes ja õigusaktides ühtegi sellist piirangut, mis keelaks apteegil tegutsemise sissepääsuga läbi teise ettevõtte kaubanduspinna, kui apteek vastab õigusaktides sätestatud tingimustele ja on selgelt tähistatud. Sarnaselt Tartu halduskohtuga nõustus ka ringkonnakohus Anne Apteegid OÜ esindajate seisukohtadega. Seetõttu jättis ringkonnakohus ravimiameti apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ravimiametil on õigus ringkonnakohtu otsus vaidlustada.