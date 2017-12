Ajakiri Kodu & Aed valis 18. korda välja Eesti kõige kaunimad kodud ja aiad. "Ringvaate" stuudios kuulutas võitjad välja ajakirja peatoimetaja Ele Praks.

"Igal aastal on umbes sadakond osalejat, kelle seast valitakse eraldi kodu ja aia kategoorias finalistid ning nende seast omakorda võitjead," ütles Praks ja nentis, et ilusaid kodusid ja aedu on Eestis kindlasti rohkem, aga nad lihtsalt ei jõuaks suuremast hulgast valikut teha, vahendas Menu.

Aasta kodu 2017 on Lee ja Mehis Pajul Rakveres.

Aasta aed 2017 on Ulvi ja Lembit Saarel Raplamaal.