Politsei hoiatab, et Lõuna-Eestis sajab lund ja teed on kohati ohtlikult libedad. Harjumuspärasest keerulisemad ilmaolud on seni kaasa toonud ka inimkannatanutega liiklusõnnetusi.

Täna pisut enne kella 21 laekus häirekeskusele teade liiklusõnnetusest Tartu vallas Tallinna-Tartu maantee 166. kilomeetril, edastas Lõuna prefektuur. Liiklusõnnetusse sattusid kaks sõiduautot ja veok. Õnnetuses osales kokku viis inimest, neist üks laps. Kiirabi viis kaks kannatanut haiglasse.

Politsei sulges Tallinna-Tartu maanteel Valmaotsa (Laeva tankla) ja Kärevere teemaja vahelise lõigu kogupikkuses umbes 8 kilomeetrit. Tallinnast Tartu poole liikujatel soovitab politsei ümbersõitu juba Puurmani või hiljemalt Valmaotsa kaudu (Tabivere-Lähte-Tartu). Tartust Tallinna poole liikujad võiksid kasutada Jõgeva maanteed ja minna trassile tagasi alates Tabiverest (Tartu-Tabivere-Puurmani) või kasutada lõpuni Piibe maanteed.