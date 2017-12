50 eurot odavaim, 130 eurot kalleim pilet. Ridge Forresteri sellise rahasumma eest vaatama ei tulda.

„Tulge kõik etteridadesse,“ hõikab saaliteenindajanna üle kogu saali. „Nii on vähemalt esinejal parem tunne.“

See on üks mu õudusunenägudest – olla publikus kontserdil, kus ma olen üksikute vaatajate seast. Ikka seepärast, et esinejast hakkab marukahju. Täpselt samamoodi on mul kahju Ridge Forresterist või Ronn Mossist (lugeja enda valik), kelle rõõmustamiseks peabki väikestviisi Potjomkini küla mängima.