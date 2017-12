Tänavune aasta oli hilinenud kevade ja kestvate vihmade tõttu põllumeestele vilets, metsameestele aga lausa katastroofiline. Olukord on nõnda tõsine, et töötleval tööstusel ei jagu palki juba praegu. Et suurte masinatega metsa alla müttama pääseks, on vaja vähemalt kuuenädalast püsivat külma.

Suurte kogemustega metsakonsulent Harry Pütsepp ütleb, et tänavune aasta on ikka väga kehv ning metsa teha on raske isegi kõrgematel ja liivasematel pinnastel. Praegu üritatakse palki võtta teeäärsetelt ja kõrgematelt kohtadelt, kuid see ei ole jätkusuutlik.