Sadakond Ukraina eriüksuse Alfa võitlejat tuli teisipäeva hommikul Kiievi kesklinnas Kostelni tänava kaheksakorruselise hoone juurde, et vahistada seal elav endine Gruusia president ja Odessa kuberner Mihheil Saakašvili, keda prokuratuur süüdistab Venemaalt tulnud raha abil tehtud riigipöördekatses. Ta põgenes katusele, röökis sealt: „President Porošenko on korruptant ja varas!“ ning kutsus inimesi endale appi. Ja rahvas tuligi.

Lutsenko teatas, et Saakašvili kavandab Ukrainas Venemaale põgenenud endise presidendi Janukovõtši ja ärimees Serhi Kurtšenka abiga riigipööret. Ta mängis raadas ette telefonikõne salvestuse, kus Kurtšenka lubab selleks pool miljonit dollarit, eeldades, et Saakašvili lõpetab võimule saades tema kohtuliku jälitamise. Lutsenko lubas, et võimud konfiskeerivad Kurtšenkale kuuluva meediavaldusfirma UMH ja ukrainlased ei kuule enam uuest aastast ebameeldivat venemeelset propagandat ega loe vatnik'uid (nii nimetatakse Ukrainas Putini-meelseid venelasi) ülistavaid väljaandeid. Peaprokuröri sõnul kavandas Saakašvili juba novembris relvastatud vastuhakku ja ülemraadasse tungimist, nagu seda nägi ette Venemaa FSB koostatud plaan.

„Meie peamine ülesanne on Saakašvili lähema 24 tunni jooksul vahistada ja panna ta koduaresti,“ kinnitas peaprokurör ja kutsus teda üles, et ta annaks end vabatahtlikult politsei kätte.

Saakašvili kuulutas seepeale tuhandepäisel miitingul, et kõik, mida peaprokurör räägib, on alatu vale ja ta tunneb Kurtšenkat pealiskaudselt või üldsegi mitte. „Oleks pidanud sellest alustama, et kõige taga on Putin!“ kuulutas Saakašvili.

Tema pooldajad teatasid, et nõuavad president Petro Porošenko errusaatmist ja peaprokuröri ametist vabastamist. “Me ei lepi vähemaga!“ karjusid miitingulised. Saakašvili ütles, et ei kavatse miitingult lahkuda: „Olen kas või öö läbi siin.“

Ühendriigid: vägivalda tuleb vältida

Ühendriikide saatkond Kiievis ütles oma pressiteates, et nad on kursis Saakašvili vahistamisele järgnenud protestidega ja kutsuvad osapooli vägivalda vältima. Kõik peab toimuma Ukraina seaduste järgi, ütles pressiteade. Seega soovitakse, et Saakašvili vahistamine oleks õiguspärane.

Pärast loobumist Odessa kuberneri kohast lahkus Saakašvili Ukrainast ja temalt võeti kodakondsus. Septembri algul läks ta vägisi Ukrainasse tagasi ja kaebas oma deporteerimisotsuse edasi. Järgmine kohtuistung pidi toimuma 12. detsembril. Samuti vaidlustas Saakašvili Porošenko otsuse, millega ta jäeti Ukraina kodakondsust ilma. Seda kaebust pidi kohus arutama 21. detsembril.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Kremlis jälgitakse Ukrainas toimuvat huviga, sest Saakašvili karjus katuselt sedagi, et Putin ja Porošenko moodustasid kuritegeliku grupi ja teda kiusatakse taga nende ühisel käsul. „Saakašvili on keerulises olukorras. Aga me pole harjunud reageerima katusel istuvate inimeste väidetele.“