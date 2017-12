Venemaa föderatsiooninõukogu senaator Suleiman Kerimov vahistati 20. novembril Nice'i lennujaamas – süüdistatuna maksupettustes ja rahapesus. Kohus lubas ta uurimise ajaks kautsjoni vastu vabadusse, kuid nüüd nõuab prokurör tema paigutamist trellide taha, sest Kerimov olevat toonud kuritegelikult hangitud raha kohvrites Prantsusmaale ja püüdnud seal seda puhtaks pesta.

Nice'i prokurör Jean-Michel Pretre kinnitab, et miljardärist senaator vedas sinna salaja 500–750 miljonit eurot ja kasutas seda ulatuslikes kinnisvaratehingutes. Eile arutati kohtu kinnisel istungil prokuröri nõudmist saata Kerimov trellide taha.

Prokuratuur alustas tema raha- ja kinnisvaraasjade uurimist kevadel, kui otsiti läbi tema kinnisvarapärl Villa Hier (väidetakse, et Kerimovile kuulub ka kolm selle lähedal olevat luksusvillat). Ametlikult ostis selle Šveitsi advokaat ja ärimees Alexander Studthalter, makstes 35 miljonit eurot, mis on sellise tehingu kohta üsna tühine hind. Prokuratuur väidab, et advokaat sai ostuks raha Kerimovilt ja ainuüksi Villa Hieri tegelik hind on 150 miljonit eurot, kõigil villadel kokku aga 300 miljonit. Seega jäi Prantsusmaa ilma kümnetesse, isegi sadadesse miljonitesse ulatuvast maksutulust. Studthalter kinnitas ajalehele Le Figaro, et prokuratuur eksib, sest sõltumatu ekspertiis hindas nende väärtust enne ostulepingu sõlmimist.

TEE ON KINNI: Suletud Villa Hier (AFP / Scanpix)

Venemaa seadus keelab föderatsiooninõukogu liikmetel omandada välismaal kinnisvara vms. Seetõttu pidigi Kerimov oma ostu varjama. Ajakirjanduse andmeil on Studthalter olnud Šveitsis registreeritud heategevusliku Suleyman Kerimov Foundationi president. Ka fondi aadress Luzernis langeb kokku tema advokaadifirma aadressiga. Ajakiri Forbes kirjutas juba 2012. aastal, et Kerimovi varandust Šveitsis hallatakse valdusühingu Swiru Holding kaudu ja toona nimetati seda firmat ka villade omanikuks Prantsusmaal. Nüüd avalikustatud n-ö paradiisitoimikutest selgub, et Swiru Holding on Bahamal tegutsenud riiulifirma Altitude 41 omanik. Kompanii on paraku likvideeritud, kuid säilinud paberitest selgub, et Studthalter oli selle direktor ja Kerimov aktsionär.

Järelikult on nad lähedased tuttavad, arvab Nice'i prokuratuur ja palus Šveitsi uurimisorganitelt Studthalteri tegevuse uurimisel abi.