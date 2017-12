Üle Mandri-Eesti liigub suur sajutsoon. Sajab peamiselt mõõdukat või tugevat lund. Teeolud on paiguti üsna lumised ja esineb libedust.

Viljandimaal on lume paksus juba mitu sentimeetrit ning lund tuleb aina juurde. Teed on raskesti läbitavad ning libedad, teatas Kenno Soo Viljandimaalt.

Riigi Ilmateenistus on andnud esimese taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tuleb sellega, kui tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgige edasist ilmaprognoosi!

Sademete määra näete ilmateenistuse radaripildilt.