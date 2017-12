„Tere! Üks meesterahvas sõidab praegu punase-musta rolleriga Smuuli Maksima poole ja tulistab püstolitaolisest esemest. Tal on seljas valge-punane-sinine jope, must õlakott. Nüüd pani püstoli kotti. Tulistas viis korda. Püüan talle järgneda. Sõitis nüüd Smuuli teele välja, kuid enam ma teda ei näe.“ Selline kõne, mille tegi tähelepanelik kodanik häirekeskusele tänavu maikuus, on vaid üks sadadest ärevatest teadest.

Paljud ei anna endale aru, mida võib endaga kaasa tuua avalikku ruumi noa või tulirelva kaasa võtmine. Tänavu kümne kuuga on Tallinnas ja Harjumaal linnakodanikud häirekeskusele teatanud umbes 260 korrast, kus keegi liigub ringi relva või selletaolise esemega. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm toob välja, et sealhulgas on 110 juhtumit, kus keegi kas liikus ringi või suisa vehkis relvaga. „See ei pea olema alati rünnak. Inimene käis näiteks ringi, nuga käes,“ tõdeb Kumm. 150 teadet tuli relvataolise eseme nägemise kohta avalikus ruumis.