Tondiraba jäähalli juhataja Elena Glebova on sattunud lekkinud auditi tõttu kriitika alla. Tuleb välja, et linna sisekontroll on pöördunud koguni kahel korral politseisse Tondiraba jäähalli korruptsiooniilmingute uurimiseks, kuid politsei pole reageerinud - see selgus alles täna Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni istungil.

"Selgus see, et seesama sisekontroll pöördus kaks korda 6. juunil 2016 ja ka 10. jaanuaril - kui ma kuupäevaga praegu ei eksi - 2017 keskkriminaalpolitsei korruptsioonibüroosse," kommenteeris olukorda Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava.

Hallis on avastatud raha väärkasutamist, puudulikku juhtimist, vigu hangete korraldamisel. Glebova, kes varem keeldus hallist kõnelema, on nüüd nõus selgitusi andma. "Ühe aastaga on situatsioon oluliselt paranenud, on muudetud asutuse struktuur, tööle on võetud valdkondade spetsialistid, mis auditis oli märgitud nõrkadeks kohtadeks," kommenteeris Glebova TV3 "Seitsmestele" ja lisas, et vead on likvideeritud ning nõrgad kohad põhjalikult läbi vaadatud. Glebova sõnul on ta kaks viimast aastat juhtinud jäähalli üksi ja koormus on olnud väga suur.

"Nüüd pöördun mina komisjoni esimehena politsei poole, et küsida, millised menetlused nad tegid, mis on see kokkuvõte," rääkis Helve Särgava.