Nagu kirjutab The Independent, on Skandinaava maadest saamas omamoodi meka, paradiis või eeskuju - nimetagem seda, kuidas tahes - ameeriklastele ja brittidele. Kuidas on juhtunud, et Soome issid lastega nii palju aega veedavad?

OECD hiljutisest raportist ilmneb kõige selle taustal üks huvitav fakt: soomlasest isa veedab oma kooliealise lapsega rohkemgi aega kui ema. Keskmiselt kaheksa minutit rohkem.

Kuidas nii? Kas põhjuseks on see, et 2016. aasta seisuga oli Soome kõige võrdõiguslikum riik maailmas ning paremuselt kolmas, mis puudutas emade võimalust tööd teha? Tegelikult arvab Soome pere- ja sotsiaalminister Annika Saarikko, et konks ei ole mitte täiskasvanute, vaid hoopiski laste õigustes.

„Küsimus pole selles, kas [lapsega tegelemine] on ema õigus või isa õigus, vaid selles, et lapsel on õigus veeta aega mõlema vanemaga,“ selgitab Saarikko. Soomes on isal võimalus võtta lapse sünni järel kuni üheksa nädalat isapuhkust ning aeg-ajalt toimuvad kampaaniad, mis mehi selleks ka julgustavad.

Minister Saarikko on ise 34-aastane ja ta on 3-aastase lapse ema. Ta töötab täiskohaga.