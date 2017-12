Viit last kasvatavad Triin Lumi (41) ja Hamigo Kaha (48) on tavapärased rollid täielikult vahetanud – lapsehoolduspuhkusel on olnud ainult isa, ema hakkas pärast sünnitust kohe tööle.

Triin Lumi ja Hamigo Kaha lapsed, kolm õde ja kolm venda, teavad, et lapsi peres on kuus – kõige vanem vend Karla puhkab Metsakalmistul. Lapsed teavad, et Karla sündis, kuid tal oli nabanööris sõlm ja elu temas enam polnud.

„Kui keegi imestab, kuidas me küll viie lapsega toime tuleme, siis ma alati mõtlen, et mitte midagi pole elus raskemat Karla kaotuse kõrval,“ räägib Triin, kes usub, et just Karla pärast neil ongi viis last. Sellises „kollektiivis“ pole aega leinata ega käed rüpes istuda – kogu aeg on kellelgi vaja peput pühkida, peale puhuda, kallistada, dressikat otsida, raamatut ette lugeda, laulda, küsimustele vastata...

