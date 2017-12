Kes on riigist välja saadetud tangoõpetaja?

Mitmetel sotsiaalmeedias loodud üritustel on Ingram kirjas kui DJ ehk tantsumuusika eest vastutav isik. Nii oli see pühapäevalgi.

Merle, kes tutvus Ingramiga eelmise aasta suvel Tallinnas Argentina tangofestivalil „Tango Port Tallinn“, ütleb, et DJ on kõigile pealinna tangohuvilistele hästi teada-tuntud ning teda armastatakse palavalt. „Julian oli 2016. aastal ühel milongal [tangoõhtul] DJ, aga käis teistelgi lihtsalt tantsimas. Ta on suurepärase tehnika ja tunnetusega tangotantsija. Samuti on ta DJna väga hea, sest on ääretult musikaalne. Mäletan, et ta laulis milongal meile tantsu saateks,“ meenutab Merle.

SÜNDMUSPAIK: Tallinnas Rävala puiesteel olevas majas peetud tangoõhtu võttis ootamatu pöörde, kui politseinikud viisid õhtu eestvedaja ära. (Merilyn Närep)

„Pärast 2016. aastal toimunud festivali jäi Julian Eestisse ja hakkas käima meie milongadel Tallinnas, mille üle oli tangoseltskond väga rõõmus. Et siia tuli selline tore inimene ja superhea tantsija, kes on veel väga sõbralik, heasüdamlik ja rõõmsameelne. Võtsime ta kiiresti omaks ja tema meid ka,“ jätkab Merle tema ülistamist.

Ta teab, et Ingram leidis Eestis südamedaami ning hakkas soovijatele tangotunde andma ja regulaarselt milongasid korraldama. „Ja seda väikese summa eest, mis tõenäoliselt kattis vaid üüri,“ sõnab Merle tangoõhtute kohta.