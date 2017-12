Ta on Soomes väga tuntud ja armastatud. Küllap teavad teda ka siinpool lahte paljud Põhja-Eesti inimesed, kes on üles kasvanud Soome televisiooni vaadates.

Soome rahvusringhäälingu suurimal telekanalil Yle TV1 on neli diktorit, kes juhatavad vaatajaid saatepäeval. Anna-Liisa Tilus on üks neist.

Täna tähistavad põhjanaabrid soomlased oma riigi väärikat 100 aasta juubelit. Pidurüüs on ka ETV ning sel puhul juhatab saated sisse Soome telekanali Yle TV1 diktor Anna-Liisa Tilus.

"Euroopa telekanalites ei kohta diktorit, kes juhatab saateid eetris sisse, enam kuigi sageli, häälega küll, aga mitte pildis. Soomes rahvusringhäälingus Yles aga nii on," ütleb ERRi turundusjuht Kristel Maran.

1984. aastal võitis Tilus 19aastasena Miss Soome tiitli ja jõudis seejärel Miss Maailma võistlustel finaali. Tal on kolm last. Kaks poega on jalgpallurid, vanem neist mängib sellest aastast Itaalia Serie A liigasse kuuluvas klubis SPAL.