Näib nagu pöörduks ajaratas tagasi, kui kõne all on Venemaa lubamine algavale taliolümpiale. Seekord pole küll otseselt tegu poliitilise boikotiga nagu oli pärast nõukogude vägede Afganistani tungimist Moskva ja Los Angelese suveolümpiatel. Samas pole Moskva vahepeal kõhelnud olümpiamängude varjus oma asju ajamast, kui Pekingi olümpia ajal klaariti sõjaliselt arveid Gruusia territooriumil. Olümpiasport on tihti olnud poliitikaga seotud, kuigi olümpiaideaalide kohaselt see nii olla ei tohiks.

Ka antud juhul, kui küsimuse all on Venemaa karistamine Sotši olümpia massilise dopingupettuse eest, pole asi mitte üksnes dopingust puhta spordi võimalikkuses. Õhkkond on pärast Ukraina konflikti mahitamist Venemaale kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu kuum ning idanaaber võtab ka puhta spordi nimel astutavaid samme temavastase otsese rünnakuna.

Olukorras, kus sanktsioonid on Venemaa renomeed oluliselt räsinud, on sportlikud saavutused üks väheseid asju, millega selles riigis eneseuhkust turgutada. Kui aga seda teha vahendeid valimata, siis on muu maailma otsustada, kas nad tahavad teiste reeglite järgi käituvat Venemaad oma liivakasti mängima. Spordis ei saa olla topeltstandardeid. Kuskil peab olema piir, millest üleastumine tähendab tsiviliseeritud maailma tegemistest kõrvalejätmist.