„Reeglid toovad su veest ja tulest läbi,“ teab arengumaag Hannes Vanaküla, kellel on oma tõekspidamised selle kohta, kuidas edukamalt läbi elu purjetada. Kurikuulus nõid õpetab, et iga abisoovijat ei pea aitama, alama soove ei tule täita, ning naist kätel kanda on suisa sõgedus.

Hannes Vanaküla sõnul on tõeline väärtus see, mis jääb alles ka siis, kui elekter pikemaks ajaks ära läheb. Üks pärisväärtustest on tema sõnul reeglid. Ja nende vastu ei maksa eksida.

Maag jagas mõningaid oma tõekspidamisi ka Õhtulehega.

Esimene reegel: abiotsijat ei ole vaja niisama toetada.

Hannes: „Ma ei lähe iga abiküsimise peale appi, vaid vaatan, kas inimene vajab tõesti abi või tahab ta hoopis kaastunnet ja tähelepanu. Niisama pole vaja toetada.“

Maag ütleb, et nõiaabi andmine on sageli ka õnnevärk – mõnikord on võimalik jagu saada superlahendamatutest probleemidest, aga mõnikord ei saa nohugagi hakkama.

Ta arvab, et eestlast on tema keeruka ugrimugrinatuuri tõttu üldse keeruline aidata. Venelasega olevat asi lihtsam. Kergesti on nõiavärgile allutatavad sportlased ja kantpeadki.

Teine reegel: alamate soove ei täideta.