Kalamaja lastemuuseumis Miiamilla (Kotzebue 16) on avatud lastesaate „Lastetuba“ jõuluehete konkursi tööde näitus.

Lastemuuseum on need ehted alles hoidnud ja uuesti üles riputanud, et nii suured kui väiksed külastajad võiksid pühade-eelseks isetegemiseks inspiratsiooni ammutada.