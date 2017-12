Politseile on küll laekunud uusi vihjeid Ari liikumise kohta, kuid need pole kinnitust leidnud. Politseinikud on läbi vaadanud rohkelt turvakaamerate salvestisi ning on üsna tõenäoline, et Ari ei lahkunud sadamapiirkonnast.

Samamoodi ei viita miski, et mees oleks langenud kuriteo ohvriks. Möödunud neljapäeval kontrollisid tuukrid, kas Ari võis kukkuda Admiraliteedi basseini. Mitu tundi kestnud vee läbi kammimise käigus teda ei leitud.

„Kontrollime kõiki variante ja meieni jõudvat infot,“ ütles Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko.