Nordic Aviation Groupi ja neile lennukeid rentiva Transpordi Varahalduse OÜ juhid käisid täna riigikogu majanduskomisjoniga kohtumas ning komisjoni aseesimees Toomas Kivimägi ütles, et nädala-pooleteise pärast on oodata tähtsaid uudiseid.

"Kaks sihtkohta on juba välja hõigatud - Rumeenia ja Makedoonia, aga üks hea uudis on ootel," kinnitas ta ERRile, lisades, et täpsemat infot anda pole tal voli.

Kivimäe sõnul kinnitas Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm, et erinevalt varasemast prognoosist, mille järgi lubati ettevõttele tänavuseks aastaks kuue miljoni euroga miinusesse jäämist, tullakse jämedalt nulli, mis on väga positiivne tulemus.

Tallinna lennujaamast lendab umbkaudu iga neljas reisija Nordicaga ning turuosa kasvas eelmise aasta 18 protsendi juurest 26-27 protsendini.

"Kokkuvõttes ei pea sellest aastast ülemäära eufooriasse langema, aga mõlema firma juhid väärivad tunnustust," nentis Kivimägi. "Konkurents on lennundusturul jätkuvalt tihe ja üks tõsisemaid konkurente on airBaltic, mis minu hinnangul teeb turul dumpingut, mis teeb konkurentsiolukorra turul keerulisemaks".