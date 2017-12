Tegemist on küll USA-keskse projektiga, kuid igaüks saab oma lemmikvale eest SIIN hääle anda. Osaleda saab vaid üks kord. Kõik alljärgnevad väljaütlemised on faktiliselt tõestatud valed ning pärinevad nii konservatiivsete kui liberaalsete vaadetega tegelaste suust.

„[Rex] Tillerson ei loobu Exxoni juhtimisest.“ - demokraatlik senaator Charles Schumber Twitteris. Välisminster Rex Tillerson oli ametisse asumiseni naftakorporatsiooni ExxonMobil tegevjuht.

„Mina ei ole [president Donald Trumpi] ametist tagandamist nõudnud!“ - demokraatlik kongresmen Maxine Waters teleintervjuus.

„Keegi ei sure sellest ära, kui tal meditsiinile ligipääsu pole!“ - vabariiklasest kongresmen Raul Labrador avalikul üritusel.

„Selle Venemaa-asja, see Trump ja Venemaa, see on üks väljamõeldis. Selle mõtlesid välja demokraadid, sest nad kaotasid valimised, mille oleksid pidanud võitma.“ - president Donald Trump teleintervjuus.

„Igal aastal kui öeldakse, et [temperatuur] on tõusnud, jääb see tõus eeldatava veamäära sisse. See tähendab, et temperatuur ei tõuse!“ - saatejuht Greg Gutfeld.

„[Paremäärmuslastel Charlottesville'is] oli luba [meelt avaldada]. Teisel grupil luba polnud.“ - president Donald Trump reporteritele.

„USA lõpetas orjuse kogu maailmas ja äkki võiksime selle eest ka natuke tänu saada.“ - saatejuht Tucker Carlson.