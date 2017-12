Mitte kellelegi ei meeldi kolm päeva enne jõule kingituste pärast paanikasse minna. Siin tulevad aga appi KohviSemud, et valmistuda jõulupalavikuks õigesti. 8 suurepärast kinki kohvisõbrale!

Kohvitaim. Kuigi keegi ei hakka ilmselt istandust looma või kohviäri alustama, siis sobib see ideaalselt kohvisõbra koju kaunistuseks. Kui selle eest õigesti hoolt kanda, võib kohvitaim suvel õitsema hakata ja kannatlikumad võivad leida isegi mõne kohvikirsi. Tavaline toatemperatuur sobib taime jaoks kenasti ning see ei vaja ka nii palju päikest kui võiks arvata.

Maitsmiskomplekt. See unikaalne kohvipakk võib olla parim kink sõbrale, kes kangekaelselt joob vaid ühte kohvi ja usub, et mitte miski ei saa sellest parem olla. Samal ajal on maitsmiskomplektiga Tasting Box võimalik laiendada oma kohvialaseid teadmisi ja maitseid, sest pakis ei ole mitte ainult neli erinevat kohviuba, vaid ka detailne kohvidegusteerimise juhend.

Kohvidegustatsioon või barista-kursus. See võib olla omapärane viis veeta aega oma sõpradega ja samal ajal täiendada teadmisi kohvialal. Tõelise professionaali abiga saate rohkem teada mitte ainult kohvi ajaloo kohta, vaid õpite ka ise uhkeid kohvijooke valmistama.

Tee. Te võite küll kohvi väga armastada, aga alati on olemas aeg ja koht tassi tee jaoks. Jõulud võib olla hea aeg, et juhatada oma lähedased õigele teele. Alustada võiks näiteks Harney and Sons toodetega. Põhjatu teetass, ingveriküpsised ja jõulutuled taustal – see ei lähe kunagi moest.

Ebatavaline kohvivalmistaja. Mis oleks, kui teeks kohvi teistmoodi kui kõik teised? On olemas mitmeid ebatavalisi valmistusviise: Aeropress, Hario V60, Chemex, presskann. Veel üks, veidi vähem tuntud - Bacchi - on tõeline Itaalia espressomasin, mis töötab ka siis, kui elektrit ei ole. See eriti visa kohvimasin on ideaalne klassikaliste masinate austajatele, kes eelistavad traditsioonilisi meetodeid automaatsetele. Selle ainuke miinus on, et huvitav masin tekitab külalistes alati küsimusi ning peate ka kohvi nendega jagama.

Raamat kohvi kohta. Nõuanded Youtube’s või blogides (eriti selles) on alati toredad, aga ei maksa unustada vanu tarkuseaardeid – raamatuid. Enamjaolt pakuvad need sügavamaid ja detailsemaid teadmisi, seega kui leidub sõber, kes sooviks olla kohviprofessor, võib see olla ideaalne kingitus. Kohviraamatute valik on väga lai, näiteks on KohviSemu riiulitel Anette Moldvaer’i raamat “Coffee Obsession”, mis tõstab parimate kohvide saladuskatte, oast tassini. Kohvisemud soovitavad ka raamatuid “The Blue Bottle Craft of Coffee” (James Freeman) ja “God in a Cup” (Michaele Weissman).

Kohvimasin. Kohvimasinad ei pea ilmtingimata olema suured ega kallid, seega võivad need olla head kingitused ka enne 50. aastapäeva. Näiteks Lelit PL41E. Kuigi see väike masin ei näe välja väga erinev teistest poolautomaatsetest masinatest, on sellega valmistatud kohvi kvaliteet oluliselt parem võrreldes konkurentidega. Varustatud kõrgema klassi funktsionaalsusega ja professionaalse piimavahustajaga, sobib see ideaalselt hea kohvi valmistamiseks kodus või väikeses kontoris.

Tassid. See on kõige populaarsem kingitus jõulukinkide nimekirjas! Tasside valikul ei ole algust ega lõppu, seega sel aastal üllata oma sugulasi millegi erilisemaga kui lihtsalt valge tassiga, millel on jõulutäht külje peal. Näiteks need uhked Fellow tassid võiksid selle jaoks olla ideaalsed.