Pärastlõunal olid teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolamärjad, soolaniisked või niisked. Teedel tuleb arvestada miinuspoolel oleva õhutemperatuuri tõttu libeduseohuga.

Eeloleval ööl on mandril teedel taas enamjaolt miinuskraadid. Libeduseohtu lisab loode suunalt saabuv sajuala.

Kaart saju olekuga:

Tere õhtust! Eeloleval ööl on teedel taas enamjaolt miinuskraadid. Libeduseohtu lisab loode suunalt saabuv sajuala. Radaril on näha, et saju olek on väga erinev. Sinine värv=Lumi, Lilla=Lörts, Jäine sadu, Roheline= Vihm. Data:Foreca #libetee pic.twitter.com/bcY2tpD5Sy