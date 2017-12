A post shared by lindsey (@lindseypelas) on Nov 29, 2017 at 1:16pm PST

LA-s elava 26-aastane Lindsey büst on suuruses 30HH, mis esiti ei tekita ehk isegi enamusele meist ettekujutust, kuid suured rinnad naisel on, vahendab The Sun.

Kõik, kes valutava selja tõttu aga büsti vähendamas käinud - ta peab neid rumalateks. Sest kes loobuks sellisest heldest looduse kingitusest?!

Naise sotsiaalmeedias on seksikad ja paljastavad fotod, kuid Lindsey sõnul on need tehtud läbi valu. Ta on hädas jubedate seljavaludega.

Lindsey sõnul ei kanna ta kunagi rinnahoidjat, vaid üritab leida riided, mis toetaksid natuke ta rindu.

Kuigi osad peavad tema poseerimist ja enesepaljastust natuke odavaks, siis ei nõustu ta sellega. Ta saab paljastavatest fotodest just jõudu ja energiat juurde.

Ta leiab, et iga naine võib oma keha kasutada ja näidata viisil, mida õigeks peab.