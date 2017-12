"Paber on käes, aga see mõte pole veel kohale jõudnud. See on uskumatu," sõnas loodetavasti viimaseid tunde Indias viibiv laevakaitsja Raigo Kustmann ERR-ile.

Ta tänas Eesti ametnikke hea töö eest. "Nad on tõesti väga palju vaeva näinud ja päevad läbi tööd teinud, et me siit minema saaks." Kustmann lisas, et asjad on tal ja ülejäänud 13 mehel pakitud ning kõik on lennujaama suundumiseks valmis.

Indias viibivad Eesti laevakaitsjad said teisipäeval viimaks väljasõiduloa ja saavad alustada ligi 6800 kilomeetri pikkust teekonda India linnast Chennaist Tallinnasse. Koju peaks nad jõudma homme lõuna paiku.