Napis pesus näitsikud, voolav vahuvein ja laksuvad piitsad - paneb fantaasia tööle küll! Kalkuni silitamine käed raudus pole ka just tavapärane ettevalmistus peolauaks...

See on Coco de Meri pesureklaam, mis tõenäoliselt võidaks tänavustel jõuludel kõige šokeerivama ja rajuma reklaami tiitli, vahendab The Sun.

Lateksist saapad ja siresäärsed piigad, trimmis kannikad ja käeraudades toitu valmistav piiga - see kõik on uskumatu!

Video!