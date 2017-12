Indias viibivad Eesti laevakaitsjad said teisipäeval viimaks väljasõiduloa ja alustasid ligi 6800 kilomeetri pikkust teekonda India linnast Chennaist Tallinnasse.

ERR-i andmetel on meeste kojusõit organiseeritud nii, et nad tulevad erinevate lendudega, sest 14 laevakaitsjale ei õnnestunud ühele lennule pileteid saada. Mehed hakkasid Channai lennujaamast Tallinna poole lendama teisipäeva õhtul kella 21 paiku (Eesti aja järgi). Lennupiletid olid laevakaitsjatele broneeritud juba esmaspäevaks, kuid kuna siis ei saadud veel asjaajamist korda, tuli need tühistada ning teisipäevaks uuesti broneerida. Välisministeeriumi pressiesindaja ei öelnud, mis riike lennud läbivad, kaua kestavad ning mis kell laevakaitsjad täna Tallinna lennujaama jõuavad. Siiski võib lennuportaalide põhjal spekuleerida, et see juhtub lõuna paiku.

Eile käisid laevakaitsjad ükshaaval ka Chennai immigratsioonibüroo välismaalaste registreerimise ametis, kust said allkirja vastu väljasõitu lubavad templid. Kohapeal olid ka Eesti välisministeeriumi ametnikud, kes käivad iga mehega koos immigratsioonibüroos kaasas. Laevakaitsja Raigo Kustmann ütles ERR-ile, et mõte kojujõudmisest pole veel kohale jõudnud. „See on uskumatu. See on väga hea töö Eesti ametnike poolt."

Peaminister Ratas tänas seoses selle hea uudisega välisministeeriumit ja kõiki teisi Eesti ametkondi, kes on enam kui nelja aasta jooksul laevakaitsjate kojusaamise nimel tööd teinud. „Viimaks on ühised pingutused vilja kandnud ning on lootust, et Eesti mehed jõuavad lähiajal oma perekondade juurde. Pole midagi, mida me saaks öelda või teha, et neile kaotatud aastad tagasi anda. Siiski ma loodan, et meestel õnnestub pöörduda peagi tagasi oma igapäevaellu,“ sõnas Ratas.

India osariigi Tamil Nadu rannikuvalve pidas 2013. aasta 12. oktoobril kinni piraaditõrjelaeva, mille pardal oli 35 meest, neist 14 eestlased. 18. oktoobril võeti laeva meeskond vahi alla. 30. detsembril esitasid India võimud neile ametliku süüdistuse ebaseaduslikus kütuse tankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja territoraalvetesse sisenemises. Järgnes mitme aasta jagu kohtuprotsesse, kuniks laevakaitsjad 2016. aasta 11. jaanuaril viieks aastaks vangi mõisteti. Samal kuul kaebasid laevakaitsjad otsuse edasi, paludes end kautsjoni vastu vabastada. Seejärel jätkusid taas istungid ja Eesti ametnike arutelud India kolleegidega. India Chennai kohus mõistis enda süüdimõistmise edasi kaevanud laevakaitsjad õigeks eelmise nädala alguses.