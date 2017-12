Sissetungis süüdistatav teleajakirjanik Katrin Lust käis teisipäeval politseis selgitusi andmas: „Selgitasin olukorda: meie sisenesime avatud uksest. Mina ennast sissetungijana ei tunne.“

Katrin Lusti juhitava „Kuuuurija“ võttegrupp sisenes oktoobris ajakirjandusliku eksperimendi käigus ühte Tallinna korterisse, kus Lusti väitel paljundatakse kasse. Kohapeal tekkis aga konflikt ning nii Lust kui ka korteris väidetavalt kasse paljundavad Aleksei ja Oksana on esitanud vastastikku rea erinevaid süüdistusi. Lust on ka juba varem Õhtulehele kinnitanud, et „Kuuuurija“ on teinud politseisse avalduse seoses operaatorile tekitatud kehavigastusega. Prokuratuuril on jällegi kahtlus, et „Kuuuurija“ tungis Aleksei ja Oksana valduses olevasse korterisse ebaseaduslikult.

Vahetult enne ülekuulamist selgitas Lust, et läheb korrakaitsjate jutule rahuliku südamega: „Ma ei ole teinud midagi valesti,“ sõnas ta. „Kuna ma teen telesaadet, siis mul on olemas ka lint, mida ma olen politseiga jaganud.“ Lust rääkis, et telelugude valmistamisel peab ta nõu juristiga. Kuna praegu on esitatud Lustile konkreetseid süüdistusi, on ta palganud advokaadi.