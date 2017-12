Saksa odavkett Lidl kavatseb Soomes avada kümneid uusi poode ja ehitada 100 miljonit eurot maksma mineva kaubanduskeskuse.

Lidli Soome tegevjuhi Lauri Sipponeni sõnul kavatseb poekett avada uusi poode tempoga 10 tükki aastas, nii et aastaks 2020 oleks neis kokku 200 ja nende turuosa 10 protsenti. Seoses selle kasvuga ehitatakse ka Soome suurim logistikakeskus, kirjutab Äripäev

Järvenpääle rajatav logistikakeskus peaks valmima järgmise aasta lõpuks ja selle suuruseks on planeeritud 60 000 m2.

Oktoobris avas Soomes 15 aastat tegutsenud Lidl Helsingis oma suurima, ligi 2000 ruutmeetri suuruse kaupluse, mis on märk sellest, et Saksa poekett on oma senist kastarhitektuuri mitmekesistanud. Taolisi hiigelpoode on kavas avada teisteski maakondades.