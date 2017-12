Sheeran võimutseb küll listi esikohal, kuid kes on teised 2017. aasta maailma populaarseimad artistid? Nimekiri on järgmine:

Populaarne muusikakuulamise keskkond Spotify tegi väikese aastakokkuvõtte artistidest, kelle laule on Spotifys enim kuulatud. Anna teada, kas nende hulgas on ka sinu lemmik!

1. Ed Sheeran 2. Drake 3. The Weeknd 4. Kendrick Lamar 5. The Chainsmokers

Kendrick Lamar (Reuters / Scanpix)

NME reastab ka Suurbritannia kuulajate meelislauljad. Top 5 naislauljat on:

1. Dua Lipa

2. Rihanna

3. Ariana Grande

4. Taylor Swift

5. Beyoncé

Dua Lipa (Theo Wargo)

Brittide lemmikmeesvokalistid:

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Calvin Harris

Drake (BRYAN R. SMITH)

Ed Sheeran jätkab ruulimist ka enimkuulatud laulude kategoorias. Kuid märkimisväärse tulemuse teevad suvehiti „Despacito“ esitajad, kelle kummitavast loost on viie armastatuima laulu hulgas lausa kaks versiooni.

1. „Shape of You“ – Ed Sheeran

2. „Despacito (Remix)“ – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat Justin Bieber

3. „Despacito“ – Luis Fonsi & Daddy Yankee

4. „Something Just Like This“ – The Chainsmokers & Coldplay

5. „I’m the One“ – DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne

Luis Fonsi ja Daddy Yankee (AFP / Scanpix)

Enimmängitud albumite esiviisikus üllatajaid pole, kui välja arvata räppar Post Malone'i plaat „Stoney.“