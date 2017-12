LUUV on uuenduslik ja julge Eesti kosmeetikabränd, mis on ühel ajal nii looduslik kui ka armas. See on loodud puhtast armastusest looduse ja Sinu vastu. LUUV on nagu Sinu sõber, kes annab Sulle sära ja ideid. Armastus esimesest silmapilgust!

LUUV uues Kibuvitsa sarjas on rikkalik ja siidine kehakreem, kiirelt imenduv ja niisutav kuivõli ning õrnatoimeline dušigeel.

Kibuvitsa kehakreem on suurepärane just külmal ajal kasutamiseks ning sobib küpsele nahale, niisutades seda sügavuti ning andes nahale tagasi elujõu ja sära. Kibuvitsa kuivõli on mõeldud eelkõige kiire elutempoga linnainimesele – see imendub hetkega, annab nahale vajaliku niisutuse ning on suurepärase kerge tekstuuriga. Kibuvitsa dušigeel on õrnatoimeline ja looduslik, see ei kuivata nahka ja sobib tundlikule nahale.

Tooted on sobivad ka veganitele.

LUUV tooted leiad Kaubamajast, I.L.U., Tradehouse ja Bio4You kauplustest üle Eesti.

Samuti on see saadaval kauplustes Pillerkaar ja Mimesis ning Astri.ee, Loverte.com, Mylook.ee ja Sinulooduskosmeetika.ee veebipoodides.