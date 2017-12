2017. aasta kõige vaadatum telesaade Eestis on "Su nägu kõlab tuttavalt“ finaal, mis jõudis vähemalt 465 000 vaatajani, edestades nii "Eesti laulu" kui ka presidendi vastuvõttu.

TV3 edestas novembris vaadatavuselt ka telekanali Kanal 2. Pühapäevase TV3 suursaate „Su nägu kõlab tuttavalt“ finaali jälgis vähemalt viis minutit 435 000 vaatajat. Koos järelvaatamisega on näosaate finaal tänaseks jõudnud juba 465 000 vaatajani, mis teeb sellest ülekaalukalt Eesti kõige vaadatuma saate 2017. aastal. Live vaatamise keskmiseks vaatajate arvuks kujunes 330 000.

Jätkuvalt nooremate televaatajate (vanuses 18-49) lemmikuks olev TV3 möödus novembris esmakordselt pärast nelja ja poolt aastat ka üldvaadatavuselt Kanal 2-st. Esimesele kohale tõusis juba oktoobris ETV.

Peagi TV3 programmijuhilt taanduv Urmas Eero Liiv sõnas, et sügishooaeg on tõesti kujunenud mõnusalt edukaks. „Head saated pole selleks aastaks veel sugugi otsas! Jõulude ajal on ootamas südamlik heategevussaade “Inglite aeg” ja esmakordselt TV3 ajaloos pannakse aastale punkt suure meeleoluka vana-aastashow’ga “Kolmega uude aastasse”, mida juhivad ansambli “Patune pool” särav solist Sünne Valtri, alati hurmav Kalle Sepp, kuuuurija Katrin Lust ja baarireporter Kaido Kurk,“ kommenteeris Liiv.