Old Captaini rummid sobivad ideaalselt jõulupidusid saatma – selle ideaalne maitse sobib nii erinevatesse kokteilidesse (nagu Cuba Libre, Mojito,Collins), jääga kui ka puhtalt mekkimiseks.

17. sajandil seilas mööda Maailmamerd palju laevu. Oli kapteneid, kes läksid otsime kalleid vürtse, hinnalisi kangaid ja väärismetalle, oli ka neid, keda huvitas rohkem rumm. Üks mässajast kapten suundus Kariibidele, otsimaks rummi eksootilistest paikadest nagu Jamaica, Barbados, Kuuba, Martinique, Puerto Rico ja Trinidad. Hiljem järgisid tema teekonda mitmed teised laevad, kuid see, keda hüüti Vanaks Kapteniks, oli esimene. Ta segas eri piirkondade kvaliteetseid rumme, luues sedamoodi üllatavaid segusid. Nii sündisid Old Captain tume ja hele rumm.

Old Captain Caribbean Rum on pehme ning kergesti nauditava rummiga. Aroom on puuviljane, milles tunda aprikoosi ja ploomi. Maitselt ümara ning magusa lõpuga.

Old Captain Extra Dry Caribbean Rum on hästi tasakaalustatud kombinatsioon erinevatest Jamaica rummidest. Maitses on tunda magusust ja mahlakust, kuid mille lõpp on meeldivalt kuiv.

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.