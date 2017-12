Hispaania ülemkohus tühistas täna Carles Puigdemonti ja veel nelja Kataloonia ministri Euroopa vahistamismäärused.

Puigdemont koos nelja ministriga sõitis Belgiasse oktoobri lõpus, kui oli ebaseaduslikult välja kuulutanud Kataloonia iseseisvuse, meenutab BBC.

Eelnevalt eeldati, et Belgia kohtunik otsustab ministrite väljaandmise 14. detsembril. Puigdemont oma kaaskondlastega on varasemalt öelnud, et nad sõidaksid Hispaaniasse tagasi kohe, kui võiksid olla veendunud õiglases kohtumõistmises.

Hispaania ülemkohtu kohtunik Pablo Llareno tegi oma otsuse teatavaks täna hommikul, viidates Kataloonia juhtide soovile naasta kodumaale enne 21. detsembril peetavaid piirkondlikke valimisi.

Jätkuvalt seisavad mehed silmitsi mässu korraldamise süüdistustega. Hispaanias peetakse mässu äärmiselt tõsiseks kuriteoks ning selle eest võib süüdimõistmise korral määrata kuni 30 aasta pikkuse vanglakaristuse.