Tšellist Silvia Ilvesel avanes täna suurepärane võimalus, kui ta kohtus „Terevisiooni“ stuudio tagaruumis maailmakuulsa näitleja Ronn Mossiga ning sai talle õpetada tšellomängu.

Ronn Moss andis täna hommikul „Terevisioonile“ intervjuu ning hommikul esines seal ka The Ilves Sisters, kuhu Silvia kuulub. „Olime tagaruumis õdedega eetrisseminekuks oma välimusele viimast lihvi andmas, kui Ronn Moss oma tiimiga sisse sadas,“ kirjeldab Silvia. „Tema ja ta meeskond läksid väga elevile, kui nägid viit sädelevates kleitides üllatunud neiukest. Meil oli vahva jutuajamine ja neil oli kaasas koerake, keda me uudistasime,“ seletab Silvia ja ütleb, et Ronn viskas aina rohkem tema tšellole silma.

UUS ÕPILANE: Ilmakuulus näitleja Ronn Moss, kes menuseebis „Vaprad ja ilusad“ aastaid üht peategelast Ridge Forresteri kehastas, sai Silvia Ilvese tšellol proovida, kuidas see pill töötab. (Erakogu)

„Tal oli oma kitarr käes, mida ta aeg-ajalt tinistas, kuid ütles oma kitarristile, et on alati tšellot imetlenud ning see pill on teda juba kaua aega köitnud.“ Silvia kuulis jutuajamist pealt ja pakkus, et mees võiks oma unistuse täide viia ja tšellol, mis kitarrist kindlasti erineb, paar poognatõmmet teha.

„Ronn ei lasknud võimalust käest ja asus tuhinaga proovima. Ronn nentis, et kuigi ta oleks väga tahtnud õppida tšellot, otsustas ta siiski kitarri kasuks, minnes lihtsamat teed.“ Silvia ütleb, et võttes arvesse asjaolu, et Ronn ei ole kunagi tšellot katsunud, ei olnud tema pillikäsitlemine kõige hullem. „Ta püüdis kohe sõrmega vibrato tegemist, mis üldiselt annab tšellole intensiivsust ja romantilisust.“ Silvia ütleb, et tahe pilli mängida oli Mossil küll. „Tahe on pillimängu oskuste arendamiseks juba pool võitu ja mängib tegelikult kõigis valdkondades olulist rolli.“

Täna õhtul annab Ronn Moss Nordea kontserdimajas kontserdi.