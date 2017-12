Ehitus- ja kinnisvaraarendusfirma Hausers Grupp paneb Prantsuse hotelliketile AccorHotelsile Tallinnas püsti esimese hotelli, investeering ulatub üle 12 miljoni euro.

Hiljuti ehitusloa kätte saanud Hausers Grupp on hotelli arendaja ja ehitaja ning hiljem jääb seda haldama, rääkis firma üks omanik Madis Mägi, kes mainis kuuekorruselise ja 190 toaga hotelli ehitamist Äripäevale.

Eestis opereerib Accor läbi Varssavi börsil noteeritud tütarettevõtte Orbis, mille juht Gilles Clavie ütles, et Eesti on arenev turg ja tugevdab nende positsiooni. Orbisel on Euroopa Liidu idaosas üle 120 hotelli, nendest üheksa Lätis-Leedus.