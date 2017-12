"Poistel on asjad pakitud ja nad hakkavad peagi lennujaama poole minema. Kuidas neil lennujaamas läheb, on muidugi iseteema, aga loodame parimat," sõnas ERR-i ajakirjanik Tarmo Maiberg ringhäälingu uudisteportaalile. "Just praegu on mehed immigratsioonibüroo välismaalaste registreerimise ametis ja käivad ükshaaval sees, kust saavad allkirja vastu oma templid kätte. Ilmselt on nüüd oodata ainult lendu. Kui vahepeal midagi ei juhtu, saavad mehed hakata peagi koju sõitma," lisas ta.

ERR.ee andmetel on meeste kojusõit organiseeritud nii, et nad tulevad erinevate lendudega, sest 14 laevakaitsjale ei õnnestunud ühele lennule kohti saada. Eeldatavalt õnnestub meestel koduteele asuda India kohaliku aja järgi südaööl (Eesti aja järgi 21 paiku - toim).

"Viimaks on ühised pingutused vilja kandnud ning on lootust, et Eesti mehed jõuavad lähiajal oma perekondade juurde. Pole midagi, mida me saaks öelda või teha, et neile kaotatud aastad tagasi anda. Siiski ma loodan, et meestel õnnestub pöörduda peagi tagasi oma igapäevaellu," ütles Ratas.



India Chennai kohus mõistis enda süüdimõistmise edasi kaevanud laevakaitsjad õigeks eelmise nädala alguses. Laupäeval avaldas kohus kohtuotsuse täisteksti, mis võimaldas kohalikel võimudel menetlusega edasi liikuda ning anda meestele Indiast lahkumiseks väljasõiduloa.