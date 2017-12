Lauljatar Getter Jaani astus koos Hanna Martinsoniga pühapäeval peetud näosaate finaalis lavale, et kehastuda naisräpipundiks Salt’N’Pepa. Muidugi jagas Getter pilti sellest ka oma Instagramis, kuid mingil põhjusel hakkas tema pihta sadama rassismisüüdistusi.

Praegu on Getter pildi oma kontolt eemaldanud, kuid seda on oma sotsiaalmeediakanalis jaganud kasutaja Daily Melanin, kel on 44 000 jälgijat. Pildi allkirjaks on „pls explain“, mis natukese slängiga tähendab „palun selgitage“.

Pls explain A post shared by DM FOR PROMO (@daily.melanin) on Dec 4, 2017 at 1:09pm PST

Mitmed avaldavad arvamust, et selleks, et kehastuda kuulsaks inimeseks, ei ole vaja oma nägu mustaks võõbata. „Kui ma sooviksin olla Britney Spears, topiksin ma enda näo valge puudri sisse?“ küsib üks. Teine aga põrutab, et on lausa veider, kuidas valged inimesed suudavad alati leida viisi, kuidas rassismi õigustada. Lisaks arvavad inimesed, et selline näovärvimine on rõve ja solvav. Veel öeldakse, et bändiliikmed ei ole tegelikult nii tumeda nahaga.