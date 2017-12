Õrn ja kulgev armatsemine ei ole kõigi jaoks. Mõni meist eelistab karmimat kohtlemist – seo ta kinni ja anna laksu, kirjutab erootikapood Must Panter.

Enne kellelegi laksude jagama hakkamist tasub muidugi kindlaks teha, kas talle see ikka meeldib. Kui jaa, siis lase aga käia! Laks ja allutatuse tunne ajab nii mõnegi sedavõrd pöördesse, et seda on raske tavalise seksiga korrata. Inimese keha tunnetab valu ja naudingu piiri väga hajutatult. Raske on eristada, kas väike laks on mõnus või pigem valulik ja alandav? Vahel on ta kõike korraga ja see erutab hullumiseni. Ei ole vaja karta, et oled rikutud vili! Inimese kehas vallandub õnnelikel hetkedel kemikaal nimega dopamiin. Sama aine eraldub ka valuaistingute korral ja tekitab mõnutunde.

Pepulaks seostub pajudele karistamisega lapsepõlves. Kui psühholoogiline piirang kõrvale jätta, siis tegelikkuses on täiskasvanu jaoks pepulaks enamasti väga mõnus. Üheks põhjuseks on tagumiku lähedus tundlikele suguelunditele. Naudingu ajal on intiimpiirkonna verevarustus suurem ning kiire laks ainult võimendab seda. Nauding on garanteeritud!

Kuidas mõnusalt laksu anda?

- Kõigepealt peab igasugune sidumine ja laksutamine toimuma lugupidavalt ja olema eelnevalt kokkulepitud.

- Suuna laksud kannikate pehmemale osale ja anna laksu käe või siis spetsiaalse abivahendiga.

- Hoolitse valuliku koha eest suudluste, pai või kõdisulega. Valu ja mõnu käigu ikka koos.

- Alusta vaikselt ja õrnalt, et partneril oleks mugav.

Miks sidumine nii tore on?

Ikka sellepärast, et annab fantaasiale vabad käed! Domineerimine ja domineeritus on aegade algusest olnud väga erutavad magamistoa külalised. Sidumiseks võib kasutada midagi käepärast nagu meeste lips või siis spetsiaalseid kvaliteetseid käeraudu või sidumisnööri. Täiesti tavaline on, et partner on ilusti seotud ja tervelt viis minutit limpsitud ning kõditatud ja peas valitseb tühjus, et mida edasi teha. Mõte on see, mis loeb. Partner ei pea olema terve aktsiooni aja seotud. Lase ta käed-jalad lahti ja ava silmad, kui tunned, et on tema kord juhtimine üle võtta. Võid kindel olla, et ainuüksi seotud olemine on ta pöördesse ajanud.

Kui kõik see vallatu ootusärevus ja nauding on kodus olemas, siis mida ägedamat võiksid konkurendid sinu kallimale pakkuda?

Vallatuid naudinguid!

