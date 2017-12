"Radar" uuris, missugused piimajõed ootavad pagulasi Saksamaal, et nad otsustavad neile Eestis antud kodud ja nende lastele leitud kooli- ja lasteaiakohad maha jätta. Mida on Saksamaal nii head, et riskitakse Eesti elamisloa tühistamisega? Vastuseid otsis "Radari" erisaade, mis tõi vaatajateni põhjaliku uurimuse Saksa pagulaslaagritest, kõrvutades neid Eestis elava pagulasperega.

Friedlandi Grenzdurchgangslager ehk Friedlandi piiriületuslaager on vanim ja kuulsaim Alam-Saksi liidumaal. Laager on tegutsenud juba 1945. aastast ning alates aastast 2011 saabuvad sinna ka asüülitaotlejad ja teised pagulased. Tänaseks on selle laagri kaudu Saksamaale sisenenud üle nelja miljoni inimese.

"Radari" saabumise ajal on laagrisse majutatud 400 pagulast. Elu tundub mõnus – kolm korda päevas antakse tasuta süüa, lisaks annab riik igakuiselt ligikaudu 100 eurot taskuraha ning ei keela otseselt just palju.